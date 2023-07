Il colpo del Milan che ribalta tutto | chi sbarca a Milanello | squadra stravolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Siamo soltanto a fine luglio, ma ilsi prepara ad accogliere l'ottavo acquisto del suo calciomercato estivo. Il ventenne americano Yunus Musah, infatti, è pronto a prendere in mano le chiavi del centrocampo di Stefano Pioli, il quale può esultare per aver finalmente trovato il mediano che cercava. Dopo una trattativa durata settimane, il Valencia si è finalmente ammorbidito e l'accordo tra i due club pare ormai a un passo. Gli spagnoli sono scesi dalla richiesta iniziale di 25 milioni di euro, avvicinandosi ai 18 milioni messi sul piatto dall'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani. Manca ancora qualcosina per la fumata bianca (l'accordo dovrebbe essere trovato sulla base di 18 milioni più 3 di bonus), ma tra oggi e domani si concluderà ile all'inizio della prossima settimana Musah potrà viaggiare versoo ...