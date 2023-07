Il caso del 19enne egiziano decapitato e senza mani | interrogato un collega e il titolare della barberia dove lavorava

(Di domenica 30 luglio 2023) Sono stati interrogati per diverse ore oggi pomeriggio 30 luglio due giovani egiziani per l’omicidio di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, ilche lo scorso lunedì è stato trovato morto in maretesta edavanti a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. Si tratta dele di un dipendente di unain cuianche la vittima. Assistiti dai loro legali, i due avrebbero risposto alle domande degli inquirenti, escludendo un loro coinvolgimento nel delitto. Abdalla sarebbe stato ucciso con un colpo di punteruolo al cuore, per poi essere trafitto più volte. Il sospetto degli inquirenti è che l’assassino possa aver mutilato il corpo per rendere più difficile l’identificazione. Ma non è escluso che possa essere stato gettato in ...

...come avviene per la patente di guida A far discutere anche ildella democratica novantenne Dianne Feinstein, che si è mostrata confusa nel corso di una votazione alla commissione giustizia...Secondo Sportmediaset, indi partenzapolacco, la Juve potrebbe puntare su Donnarumma . Come esterno d'estro piace sempre e molto Timothy Castagne , che sembra avere il totale apprezzamento ...Neldelle staffette, il premio viene diviso tra gli atleti che ne fanno parte, e l'importo è ... Questa distribuzione si basa sulla condivisione dell'onore esuccesso con gli altri atleti che ...

Il caso del 19enne egiziano decapitato e senza mani, interrogato un ... Open

Due giovani egiziani torchiati per ore dalla pm Daniela Pischetola. Sono indagati per l ’omicidio di Mohamoud Sayed Mohamed Abdalla, il 18 enne loro connazionale il cui cadavere, decapitato e con le ...“Con la presente richiediamo un pronto intervento per il ripristino di pericolose buche presenti in piazza Casa Professa. Con la loro ampiezza e profondità mettono quotidianamente in pericolo ...