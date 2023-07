Il capolavoro di Alfredo Romio | scovare nella bruttezza una gemma d’arte

(Di domenica 30 luglio 2023) Oggi conosciamo. L’arte, simbolo della bellezza e dell’armonia, si è tradizionalmente opposta alle categorie estetiche legate alla, una fra tutte il kitsch. Una strana parola tedesca, che leggenda vuole sia una scherzosa trasposizione del francese “chic”, utilizzata per indicare tutti quegli oggetti pacchiani, di cattivo gusto, lacrimevoli. È proprio questo il punto di partenza delle opere di, giovane artista di origini calabresi che, a seguito dei suggerimenti dei suoi maestri, decide di conoscere laper realizzare il suo contrario. Non abbandona però le tecniche che sono legate a quella produzione di massa cui il kitchs e il pop sono intrinsicamente collegate, ossia la stampa. Un linguaggio squillante e di carattere volutamente ...

Ildel Cigno di Busseto sarà realizzato in maniera completa e innovativa con una ... artista siciliano affermato in tutti i più rinomati Teatri d'opera internazionali, saràGermont, ...Ildel Cigno di Busseto sarà realizzato in maniera completa e innovativa con una ... artista siciliano affermato in tutti i più rinomati Teatri d'opera internazionali, saràGermont, ...Tanto più se le regie che cambiano l'epoca o l'ambientazione di unriscuotono l'... La casetta di campagna in cui fuggirà consi trasforma in una villa al mare, con ombrelloni e ...

"La Traviata" di Giuseppe Verdi alle Terme di Caracalla RomaToday

I paparazzi, come avvoltoi, la perseguitano senza tregua fino a quando sarà tardi per coronare il sogno d' amore con il suo Alfredo. (ANSA) ...La versione di Caracalla, con costumi moderni, uno scooter in scena che ricorda la Vespa di Gregory Peck di 'Vacanze romane' e tanti paparazzi che simulano le ambientazioni del capolavoro di Fellini, ...