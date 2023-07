Il Big Bang dei social

Leggi su panorama

(Di domenica 30 luglio 2023) La nostra presenza sulle piazze digitali si fa più assidua, ma frammentata: arrivano nuove piattaforme, mentre nelle classiche l’intrattenimento diventa il protagonista. Intanto Mark Zuckerberg prova a crescere ancora, ispirandosi (fin troppo) a Twitter. Dopo aver imparato a cinguettare con le dita, impareremo a usarle per cucire parole su una tastiera: ecco Threads (fili in italiano, per l’appunto), l’emulo di Twitter, l’epigono della piattaforma dell’uccellino blu dove far svolazzare pensieri in libertà. Threads è la nuova creatura di Mark Zuckerberg, va a braccetto con Instagram da cui pesca gli iscritti, ha raccolto 100 milioni di utenti in cinque giorni dal debutto (mai nessuna app nella storia ha fatto meglio), nonostante non sia ancora disponibile in Europa: colpa dei suoi principi cigolanti, non in linea con i cardini nostrani della tutela della privacy. È l’ennesimo ...