Ieri sera al Castiglioni Festival

(Di domenica 30 luglio 2023) Spero sinceramente che la “performance” di Gian Marco Tognazzialfilm, sia stata condizionata, come ha detto lui alla partenza, da un cocktail alcolico preso a stomaco vuoto. Sentire, nel bel giardino del Cassero, con un gradevole fresco e la luna che brillava, parole a vanvera di uno che porta un cognome importante, e che sembra non aver imparato niente dal padre Ugo, sentire dicevo chiacchiere confuse, contornate continuamente dalla parola “cazzo” per dimostrare la sua trasgressione, il suo essere “ggiovane attempato” ed il suo nulla cosmico, non è stato per niente piacevole. Avere un microfono in mano richiede rispetto per il pubblico e se non si ha niente da dire si sta zitti. Certo lata era gratuita, ma è stato lui a farsi una sua seduta psicoterapeutica ...