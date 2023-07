Ida e Alessandro di Uomini e Donne | ecco come stanno davvero le cose | ci sono state liti FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 30 luglio 2023) In questo periodo si è molto parlato di Ida Platano eVicinanza di. I due protagonistifiniti al centro della bufera in quanto in molti hanno iniziato a sospettare che fossero in crisi. Tutto è scaturito da alcuni comportamenti che i due hanno adoperato sui social. Nello specifico, hanno trascorso L'articolo proviene da KontroKultura.