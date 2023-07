I talebani afghani condannano l' attentato in Pakistan

(Di domenica 30 luglio 2023) Il governo talebano a Kabul ha condannato l'esplosione di una bomba avvenuta durante una riunione di un partito politico - religioso nel Khyber Pakhtunkhwa (provincia del KP) in. "Le nostre ...

... organizzazione jihadista affiliata all'Isis che opera fra l'Afghanistan (contro ial potere) e il Pakistan. . . 30 luglio 2023... un programma volto a fornire assistenza ai cittadinifuggiti dal Paese con il ritorno al potere dei. Markell subentrerà all'attuale incaricato d'affari Shawn Crawley.Dopo essere tornati al potere nell'agosto 2021, ihanno vietato ai mediadi trasmettere musica. Di recente anche ai titolari di sale per matrimoni è stato ordinato di non suonare ...

Il governo talebano a Kabul ha condannato l'esplosione di una bomba avvenuta durante una riunione di un partito politico-religioso nel Khyber Pakhtunkhwa (provincia del KP) in Pakistan. (ANSA)