I soldi nella cuccia del cane? Arriva il “mea culpa” di Cirinnà e Montino | “Dovevamo bruciarli”

(Di domenica 30 luglio 2023) E’ un ritratto da Istituto Luce quello che questa mattina, su Repubblica, il caporedattore del servizio politico, Stefano Cappellini, tratteggia della coppia, ex mammasantissimi del Pd, ora riconvertitisi all’agriturismo e alla ristorazione. Diritti civili, battaglie ambientaliste, produzioni bio, salotti radical chic: i due sembrano Kennedy e Jacqueline, ma sono Esterinoe Monica, che per la prima volta hanno il merito di tornare sulla vicenda deiritrovatideldi cui ancora oggi non è stata accertata l’origine. Una certezza: ilera innocente… Lo snobismo di Capalbio? Tutto inventato…. “ha smesso di fare il sindaco di ...

Naturalmente la Polonia ha posto la questione: cosa ci date in cambio, armamenti e l'UcrainaNATO sono una cortina fumogena dietro alla quale c'è quello che Putin ha detto l'altro giorno"...... capisci che sono stati anche fortunati a restaremassima divisione". Della sua esperienza al ... Sapevo che c'eranoquando è iniziato il mercato, dovevamo ingaggiare due o tre giocatori e ...I loro cellulari sono stati rotti e i lororubati. Il 4 luglio, un secondo gruppo di 100 ...A questo si aggiungono ondate di arresti e violenze contro migranti e rifugiati nei giorni scorsi...

I soldi nella cuccia del cane Arriva il "mea culpa" di Cirinnà e ... Secolo d'Italia

È ovvio che per posare la fibra in queste aree nessun operatore privato sarebbe disposto a investire, e dunque sono necessari soldi pubblici a fondo perduto. Pubblico e privato: Of, nella nuova ...Negli ultimi anni la perdita di potere d'acquisto è stata grossa soprattutto in Italia, e tutte le possibili soluzioni hanno dei rischi ...