I politici italiani più ricchi in assoluto | Dichiarazioni dei redditi da far paura

(Di domenica 30 luglio 2023) Ihanno l’obbligo di pubblicare le lorodei. Ecco chi primeggia in base alla classifica aggiornata. I rappresentantisono l’espressione di idee, culture valori diversi e spesso inconciliabili, ma hanno tutti un elemento comune: quanto a soldi non se la passano male. Non a caso si parla di “casta“, a indicare la loro situazione economicamente privilegiata rispetto all’uomo comune. Vediamo insieme la classifica dei più abbienti in base agli ultimidichiarati. Spuntano ledeidei: cifre assurde (Foto Ansa) – grantennistoscana.itIn ossequio al principio di trasparenza, ogni anno deputati, senatori, membri del governo e ...

Sembra che non si muova una foglia negli orientamenti di voto degliregistrati dagli ultimi sondaggi. Ma a leggere bene i dati, nella quasi immobilità generale troviamo un 'travaso di voti' tra due partiti. L'indicazione emerge dalla ultima ...... distorce, violenta, per biechi finied elettorali Illuminante in proposito è la ... "Da parte di qualcuno c'è la speranza di sostituire gliche non vogliono fare certi lavori con una ......così a circolare con sempre maggiore frequenza fra i soldati semplici e negli ambienti, ... Una frase in tutto e per tutto mussoliniana è, invece, " governare glinon è difficile, è ...

I silenzi dei politici italiani sul clima: alla crisi ambientale dedicano lo 0,6% delle dichiarazioni ai Tg - Il rapporto Open

Più che una lobby, i tassisti sono un monolite. Compatto e politicamente trasversale. Capace di tenere in ostaggio una città e un Paese, le sue stazioni ed aeroporti. E per questo molto influente su p ...Sembra che non si muova una foglia negli orientamenti di voto degli italiani registrati dagli ultimi sondaggi politici. Ma a leggere bene i dati, ...