I droni dell' Ucraina attaccano Mosca | due edifici colpiti e un ferito

(Di domenica 30 luglio 2023) I. La capitale russaè tornata a essere bersaglio di un attacco di. Un totale di tre velivoli è stato abbattuto. A riferirlo il ministeroa Difesa russo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Tass. Il sindaco diSergei Sobyanin ha scritto su Telegram: «Iucraini hanno attaccato la scorsa notte». La facciata di dueper uffici è stata leggermente danneggiata. Tass ha ridi una guardia di sicurezza ferita, citando i servizi di emergenza. Sobyanin aveva precedentemente scritto su Telegram che non vi erano stati morti o feriti. L'aeroporto diVnukovo, nel sud-ovest ...

Attacco dial centro di Mosca. Hanno causato una forte esplosione colpendo due edifici. Un grattacielo ... "I vetri sono andati in frantumi a seguito'esplosione al livello del quinto e del ...Si tratta'ultimo di una serie di recenti attacchi con, compreso quello al Cremlino e alle città russe vicine al confine con l'Ucraina, che Mosca ha attribuito a Kyiv....Mosca Duehanno causato una forte esplosione al centro di Mosca, colpendo un grattacielo adibito in parte a uffici e appartamenti residenziali. 'I vetri sono andati in frantumi a seguito'...

Droni ucraini attaccano nuovamente Mosca, raid sulla Crimea: "abbattuti 25 Uav" - Aggiornamento del 30 Luglio delle ore 08:22 - Aggiornamento del 30 Luglio delle ore 08:22 RaiNews

Due edifici sono stati danneggiati ma non ci sono feriti: è l'ultimo di una serie di attacchi simili che le autorità russe attribuiscono all'Ucraina ...(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Il ministero della Difesa russo ha reso noto questa mattina di aver respinto nella notte un attacco ucraino con 25 droni aerei contro la Crimea annessa: 16 velivoli senza pilot ...