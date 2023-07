I 10 migliori film di fantascienza di tutti i tempi

Leggi su gqitalia

(Di domenica 30 luglio 2023) La, tanto vasta quanto meravigliosa, può vantare alcune delle più grandi storie mai raccontate su celluloide. Quali sono le caratteristiche dellameglio riuscita? Ognuno la vede come vuole, ma vorremmo azzardare un'ipotesi: l'elemento di distinzione delle opereda quelle meno riuscite non è nulla di complesso: si tratta di un'immaginazione senza limiti, capace di guardare alle stelle o a mostri, alieni e vari universi paralleli, per ricavarne qualche elemento di verità rispetto a cosa voglia dire essere umani, qui sulla Terra. Non vi abbiamo ancora detto il meglio, ossia che è possibile attraversare questi portali quando volete per avere a disposizione un intero universo didi ottimo livello, da scoprire o riscoprire su Netflix e Amazon Prime. Vi offriamo perciò la nostra ...