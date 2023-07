Huawei Watch GT Active 46mm | pazzo sconto del 48% su Amazon

(Di domenica 30 luglio 2023) Se volete acquistare un nuovo smartdel marchio, affidabile, completo e ottimo coach per gli allenamenti, vi suggeriamo l’interessante offerta di oggi, 30 luglio, sudel bellissimoGT(con cassa da 46 mm). Questo dispositivo all’avanguardia regala un’ampia gamma di funzionalità che andranno a soddisfare tanti appassionati di fitness ed amanti della tecnologia. L’orologio è disponibile con un unofolle del 48% al prezzo di soli 129,99 euro (invece di 249,90 euro di listino) e con il colore verde scuro. Questo perfetto fitness tracker è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e sia la consegna che l’eventuale reso sono gratuiti. Inoltre, potrete acquistarlo subito e pagarlo in comode rate ...

presenta il suo nuovo smartwatch FIT Special Edition. Questo dispositivo si distingue per il suo design sottile, pensato per adattarsi al polso durante tutto il giorno. Offre diverse faces tra cui scegliere

HUAWEI WATCH FIT Special Edition si propone come partner per le attività fisiche e sportive. Con oltre 100 modalità di workout tra cui scegliere, il dispositivo permette di sincronizzare il ...