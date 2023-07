Hojlund allo United per 85 milioni dopo un anno e 9 gol in A | se questo è il parametro | quanto valgono Vlahovic | Osimhen e Lautaro?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) 75di euro. Più altri di 10 di bonus eventuali con le consuetudini del calcio moderno che tuttavia spostano la lancetta dell’eventualità molto più verso i contorni della certezza. E dunque 85per il volo Bergamo-Manchester, sponda: passeggero Rasmus, ventenne centravanti danese fino a qualche ora fa in forza all’Atalanta. 85che di certo non fnotizia nell’estate in cui l’Arsenal ne spende 120 per Declan Rice e 75 per Havertz, il Newcastle 70 per Tonali, nel campionato dove si sborsano 80circa per Cucurella e altrettanti per Mudryk, nella squadra che quelle cifre in fin dei conti le ha spese per Maguire. Nè sorprende troppo: era noto da tempo chesarebbe stato uno dei pezzi pregiati di ...