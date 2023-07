Hilary Swank | «Ecco come ho riscoperto la mia femminilità»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 30 luglio 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. In occasione del suo 49esimo compleanno, abbiamo ripescato questa intervista afresca di Oscar per Boys Don't Cry in cui dice: «A fine riprese ero terrorizzata di non tornare mai più ragazza». Invece…