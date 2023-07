Hertha Berlino | debutto di famiglia | l’allenatore schiera tutti e tre i suoi figli

(Di domenica 30 luglio 2023) Quando al 78esimo della prima partita stagionale dell’ha fatto entrare il numero 24, in campo c’erano tre fratelli,in maglia blu. E arli è stato suo padre, primo caso nella storia. Pál Dárdai, ct della squadra berlinese, è un ex calciatore ungherese, di ruolo centrocampista, che in quella stessa società ha giocato dal 1996 al 2011, diventando poidel settore giovanile e sedendo poi sulla panchina della prima squadra. Sabato 29 luglio, all’esordio stagionale dell’in seconda divisione tedesca, papà Dárdai hato in mezzo al campo nell’undici titolare ilo Márton, un 2002. Poi al 29esimo Pálko, il più grande dei tre (24 anni), ha preso il posto del compagno di ...

per Demme in questo momento ci sono due possibilità in Germania: l'Hertha in primis, che in linea di massima avrebbe anche un accordo con il centrocampista. Per Demme il club di Berlino è la prima ...Pauli 0 - 0 (*) Osnabruck - Karlsruher 0 - 1 (*) Wehen - Magdeburg 0 - 0 (*) Dusseldorf - Hertha 20:...00 Hoffenheim (Ger) - Rangers (Sco) 15:30 Udinese (Ita) - Union Berlin (Ger) 15:30 Blackburn (Eng)...

LA MOSSA I friulani chiedono 25 milioni, l'Inter punta a far abbassare la cifra mettendo sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Fabbian Inter, il punto sul centrocampo tra colpi i ...Entrano nel vivo la caccia al difensore e il rinnovo di Osimhen. Nuovi contatti per il greco con lo Stoccarda: Lacroix e Lucumi in lista ...