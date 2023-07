“Harry e Meghan hanno rotto per sempre l’amicizia con David e Victoria Beckham” | la telefonata al vetriolo che ha cambiato tutto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Altro giro, altra amicizia finita. Il bollettino delle imprese epiche dei Sussex va aggiornato quotidianamente perchénon riescono proprio a non regalare notizie e perle anche in piena estate. L’ultima novità riguarda, un tempo grandi amici del secondogenito di Re Carlo e dell’ex attrice, ora invece caduti nella black list dei duchi. Le cronache raccontano che fu proprio l’ex Spice Girls una delle prime a supportare, sin dal suo trasloco a Londra, e persino nei momenti più complicati dei feroci attacchi quotidiani dei tabloid. La dimostrazione plastica del rapporto molto stretto fu la loro presenza al matrimonio reale, nel 2018, anche se per la veritàe moglie parteciparono anche a quello di William e Kate. Che ...