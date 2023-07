“Hanno clonato Tyrone” | un complotto governativo pulp e funky tra commedia e thriller

(Di domenica 30 luglio 2023) Titolo:Titolo originale: They ClonedRegia: Juel Taylor Paese di produzione / anno / durata: USA/ 2023 / 122 min. Interpreti: John Boyega, Teyonah Parris, Jamie Foxx, Kiefer Sutherland, Leon Lamar, J. Alphonse Nicholson Distribuzione: Netflix Blaxploitation degli anni Settanta, Sci-fi,ed horror. È un mix di generi ben coordinato e divertente “”, film di Juel Taylor, disponibile su Netflix dal 21 luglio. Dalla sceneggiatura di Creed II e del secondo capitolo di Space Jam, Taylor debutta alla regia mostrando un improbabile e divertente trio alle prese con unche minaccia la vita degli abitanti del quartiere afroamericano del Glen. Lo ...

Tyrone (Film 2023, Azione/Commedia) di Juel Taylor, con Jamie Foxx e Kiefer Sutherland. Tattiche d'amore 2 (Film 2023, Commedia). Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer (Serie tv 2023,...Tyrone è una piacevole sorpresa di mezza estate. Nonostante sia arrivato su Netflix nel fine settimana della gran corsa alle sale cinematografiche per Barbie e Oppenheimer, dopo una ...Tyrone è un film di Juel Taylor con John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx, su Netflix dal 21 luglio. LEGGI - La recensioneTYRONE: LA TRAMA In questo giallo pulp, una ...

Hanno clonato Tyrone, il film sorprende su Netflix Agenzia ANSA

Le prime visioni nelle sale e le novità delle piattaforme digitali: «Kursk», «Morto per un dollaro», «Rheingold», «Hanno clonato Tyrone», «Scream VI», «La sirenetta», «John Wick 4», «Fast X», «Novembe ..."Hanno clonato Tyrone" appare come una sciccosissima black comedy che in realtà è un mix di generi dove a farla da padrone è Jamie Foxx.