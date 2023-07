Haiti | rapiti una infermiera americana e suo figlio

Un'infermiera americana e suo figlio sono statiad, sempre più in preda a violenze e criminalità. Lo riferisce la Cnn.Una giornalista è stata rapita a Port - au - Prince, capitale di. Si tratta del sesto rapimento che coinvolge giornalisti haitiani. Blondine Tanis, co - ... nei mesi precedenti erano stati...... Mozambico, Ucraina,, Niger e Sudan. Circa 8.630 sono stati uccisi o mutilati, 7.622 reclutati e utilizzati in combattimento e 3.985 risultano. "I bambini sono stati uccisi o feriti in ...

Un'infermiera americana e suo figlio sono stati rapiti ad Haiti, sempre più in preda a violenze e criminalità. Lo riferisce la Cnn. (ANSA) ...Rapita a Port-au-Prince una giornalista haitiana mentre rientrava nella sua casa nella parte orientale della capitale ...