Guglielmo d’Olanda | il re che prova ad essere felice nonostante tutto

(Di domenica 30 luglio 2023) Se c’è un sovrano che dà l’impressione di, quello èd’Olanda. Basta guardare le ultime immagini diffuse da palazzo – come da tradizione, ogni estate il re e la regina Maxima si prestano a realizzare un servizio fotografico insieme alle figlie – per cogliere, a pelle, la serenità che regna a corte.. Perché non serve molto per capire che il sorriso del figlio della regina Beatrice èfuorché di facciata. Andando a ritroso nel tempo e osservando tutte le volte cheè stato fotografato insieme alla famiglia, si ha lache il sovrano è davvero al settimo cielo quando è «beato tra le donne». Le sue ...

Se c'è un sovrano che dà l'impressione di essere felice, quello è'Olanda . Basta guardare le ultime immagini diffuse da palazzo - come da tradizione, ogni estate il re e la regina Maxima si prestano a realizzare un servizio fotografico insieme alle ...... fa muro davanti a Durante ma fra il 39 e il 46 capitola per tre volte, due su calcio'angolo (...fatale (e sull'1 - 0 è provvidenziale l'uscita di Durante su Blackstenius dopo l'errore di Di)...... ma la donna va via infastidita ancor prima che passi la macchina'epoca. Gil, invece, continua il ... un film di Gabriele Muccino, con Brando Pacitto, Matilda Lutz, Joseph Haro, Taylor Frey,...

Guglielmo e Maxima d'Olanda, preoccupazioni per la figlia Amalia AMICA - La rivista moda donna

L’Italia di Milena Bertolini parte forte ma la fisicità svedese si fa sentire e punisce, in dieci minuti, le mancanze azzurre: Ilestedt per due volte, Svezia letale da dieci e lode ...MONREALE, 28 luglio – Musica, spettacoli, rassegne cinematografiche per grandi e piccini sono gli eventi che si terranno a Monreale nel prossimo lungo fine settimana per intrattenere turisti e cittadi ...