Gubbio | Signorini | ' Conoscerci e lavorare' - Il capitano Andrea Signorini dopo la sconfitta 1 - 2

Il capitano del, commenta la sconfitta per 1 - 2 contro il Cosenza nella prima amichevole del precampionato: ildeve ancora conoscersi e l'organico si completa. Obiettivo: migliorare l'ottima ......alle ore 18 a Reggio Emilia per i 32esimi di finale della Coppa Italia con diretta su Italia Uno Tabellino: Vettorel, Tozzuolo, Pirrello, Rosaia, Vazquez, Bulevardi, Frey, Casolari,

Allenamento congiunto Gubbio – Cosenza 1-2 Cosenza Calcio

Allenamento congiunto tra Gubbio e Cosenza nel dodicesimo giorno di ritiro. Sul prato del Pietro Barbetti di Gubbio i rossoblù di Fabio Caserta affrontano la formazione guidata dall’ex allenatore Brag ...Il numero uno è di proprietà del Frosinone, il giovane centravanti arriva dal Napoli. Definito l’ingaggio di Casolari.