(Di domenica 30 luglio 2023) Bernardo, il candidato del partito progressista Semilla che disputerà il 20 agosto inun ballottaggio presidenziale con la ex first lady Sandra Torres, leader del partito ...

Bernardo Arévalo, il candidato del partito progressista Semilla che disputerà il 20 agosto inun ballottaggio presidenziale con la ex first lady Sandra Torres, leader del partito conservatore Une, ha denunciato che è in atto una "campagna della paura" basata su false informazioni ...Un gruppo di 40 membri di lungo periodo della Missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (Ue) ha cominciato la sua attività ieri nei 22 dipartimenti guatemaltechi e nella capitale, in ...Città del, 27. La presidente del Tribunale superiore elettorale (Tse) del, Irma Palencia, in un intervento in videoconferenza all'Organizzazione degli Stati ...turno delle...

Guatemala: elezioni, Arévalo denuncia 'campagna della paura' Agenzia ANSA

Bernardo Arévalo, il candidato del partito progressista Semilla che disputerà il 20 agosto in Guatemala un ballottaggio presidenziale con la ex first lady Sandra Torres, leader del partito conservator ...Un gruppo di 40 membri di lungo periodo della Missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (Ue) ha cominciato la sua attività ieri nei 22 dipartimenti guatemaltechi e nella capitale, in vis ...