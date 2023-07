Guasto a Frecciarossa | treno fermo a Chiusi Ritardi su linea Firenze-Roma

"Fermi nella campagna umbra senza corrente né aria condizionata" twittano con l'hashtag #. Il convoglio si è fermato oggi alle 14.30 e da allora sono scattati i soccorsi con l'intervento ...Hanno accumulato ritardi di oltre un'ora anche altri tre: il FR 9425 Venezia Santa Lucia - Napoli Centrale, il FR 9643 Milano Centrale - Napoli Centrale e il FR 8576 Roma Termini - Genova Piazza Principe, che per poter proseguire il viaggio ...Un- ha riferito l'agenzia Agi - è rimasto fermo per oltre due ore e mezza nella campagna umbra, all'altezza di Allerona, in provincia di Terni: a causa di unil treno è stato ...

Frecciarossa guasto fermo per tre ore. Manca l'aria condizionata: malori per il caldo LA NAZIONE

Un Frecciarossa è rimasto fermo per oltre due ore e mezza nella campagna umbra, all’altezza di Allerona, in provincia di Terni : a causa di un guasto il ...(Adnkronos) – “Sulla linea Alta Velocità Firenze – Roma, la circolazione ferroviaria è rallentata in direzione Roma per un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea tra Chiusi e Orvieto”.