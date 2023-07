Gualtieri | “Il governo taglia il Rdc e scarica sui Comuni”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 30 luglio 2023) ROMA – “Iluna fondamentale misura di contrasto alla povertà per 160mila famiglie, le informa con un semplice sms e poile conseguenze sui. Solo a Roma c’è il rischio che più di 10.000 persone saranno costrette a rivolgersi agli sportelli dei servizi sociali perché private di un sostegno determinante in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rifiuti a Roma:, “L’impianto di Rocca Cencia chiuso per sempre” Giubileo: pronto il secondo Dpcm, nuova riunione il 23 maggio “Roma volta pagina”, la soddisfazione diIl presidente del Brasile Lula in visita a Roma Boldrini: “Senza il reddito di cittadinanza in molti non avranno più neanche il minimo per ...