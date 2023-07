GTWC Europe | qualifiche Nürburgring | Mercedes #88 regola Lamborghini #63 nella lotta per la pole

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon comanderanno il gruppo questo pomeriggio3h del, quarto atto del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup.svetta con Akkodis ASP #88, abili a primeggiare per 130 millesimi su Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper (Iron Lynx #63/). La pioggia ha caratterizzato la sessione del, la pista è progressivamente migliorata con il passare dei minuti. Il turno più complesso è stato in ogni caso il primo, interrotto a metà da una bandiera rossa per spostare la Ferrari #52 di AF Corse. Raffaele Marciello ha fatto subito la differenza, lo svizzero è stato perfetto con la#88 di Akkodis ASP. Il campione in carica della serie ...