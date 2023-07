Gravissimo lutto per Romano Prodi dopo la morte della moglie

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) È morto a 86 anni,una lunga malattia, Vittorio, fratello dell'ex premier, impegnato anche lui in politica come presidenteProvincia di Bologna dal 1995 al 2004, come parlamentare europeo per due mandati nel 2004 e nel 2009. Laureato in fisica, è stato professore all'Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. È stato anche presidente dell'Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992. Un nuovoper, che poco più di un mese fa ha perso laFlavia Franzoni. Non 'è certo un periodo facile per l'ex premier che ha dovuto fare i conti nello spazio di poche settimane con due dolori fortissimi. Al fratello era legatissimo e in diverse occasioni i due sono apparsi insieme. E una foto che in queste ore ...