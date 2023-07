Gravina in politica? PD e M5S ci pensano per le elezioni regionali in Abruzzo

... previste per inizio marzo: tra le ipotesi per la candidatura a presidente della Regione spunta anche un nome particolarmente noto nel mondo del calcio, il presidente della FIGC Gabriele... allavera e propria: Gabrielepotrebbe candidarsi alle prossime elezioni regionali in Abruzzo , in quota centro - sinistra. Come riporta il Fatto Quotidiano, il numero uno della ...In Figc , infatti, hanno deciso di ridurre i danni perché si sono resi conto chee ... E chissà seè stato ispirato anche dalle parole di Mario Draghi riguardo al presidente turco ...

Gravina entra in politica Voci su candidatura alle prossime ... Sportevai.it

previste per inizio marzo: tra le ipotesi per la candidatura a presidente della Regione spunta anche un nome particolarmente noto nel mondo del calcio, il presidente della FIGC Gabriele Gravina.C’è anche il nome del presidente della Federcalcio tra i possibili candidati in caso di alleanza tra i due partiti in Abruzzo.