Grande Fratello | Cristina D' Avena nel cast? «Sono pronta» | appello a Signorini

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 30 luglio 2023) La nuova edizione diandrà in onda da lunedì 11 settembre 2023. Alla conduzione ritroveremo Alfonsoche però sarà accompagnato da una nuova opinionista, Cesara Buonamici. Niente da fare per Giulia Salemi: la finestra sui social non farà più parte del format. C'è ancora massimo riserbo sui concorrenti nel, che comprenderà Vip e persone comuni: la scelta dei nomi dovrà seguire le nuove direttive imposte da Pier Silvio Berlusconi. Secondo indiscrezioni, pare, che ci sarà tra i nuovi concorrenti del GF Rosanna, la celebre cantante di "una Donna nonuna Santa".D'neldel GF? La cantante si è candidata per il reality show. Nell'intervista rilasciata alla ...