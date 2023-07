Gp del Belgio 2023 | dramma Sainz | lo spagnolo si ritira

Leggi su sportface

(Di domenica 30 luglio 2023) Carlosè stato costretto al ritiro durante il GP del. Lo, in curva 1 del primo giro era entrato in contatto con la McLaren di Oscar Piastri. Il pilota australiano si erato dal Gran Premio immediatamente a causa della perdita di convergenza, mentre– nonostante i danni alla vettura – era rimasto in pista. La pancia destra però, è stata squarciata durante l’incidente e il numero 55, durante il giro 24 è rientrato ai box. La squadra ora si concentrerà sulla gara di Leclerc, al momento terzo. SportFace.