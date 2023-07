GP Belgio 2023 | Verstappen vince di nuovo | Leclerc sul podio e Sainz ritirato

(Di domenica 30 luglio 2023) Maxil Gran Premio del, davanti a Perez e a. Durante la gara, Piastri esono stati costretti al ritiro a causa di un contatto al primo giro. Il Gran Premio, decorato da numerosi sorpassi e anche qualche goccia di pioggia, ha regalato molta azione. Allo spegnimento dei semafori,parte bene e mantiene la prima posizione per qualche curva. Dramma a metà griglia, conche stringe troppo la traiettoria in curva tagliando la strada a Piastri. I due si toccano, con l’australiano costretto al ritiro a causa della perdita di convergenza, mentre la SF-23 prosegue, nonostante lo squarcio sulla pancia destra della vettura. Perez superae diventa leader del Gran Premio, con...

SPA - FRANCORCHAMPS - Durano pochi metri le ambizioni di ottenere un buon risultato per Carlos Sainz nel Gran Premio deldi F1 . Lo spagnolo della Ferrari , infatti, è incappato in un duro contatto con Oscar Piastri dopo essere stato stretto proprio tra l'australiano all'interno e Lewis Hamilton all'esterno: il ...Così Lewis Hamilton , ai microfoni di Sky Sport , commentando la penalità di 5" ricevuta nel corso della Sprint del Gran Premio deldopo il contatto con Sergio Perez , che ha portato al ...L'olandese davanti al compagno della Red Bull Perez

F1, GP Belgio 2023: Verstappen vince la Sprint Race a Spa, Sainz 4° e Leclerc 5° Sky Sport

A Spa è ancora una volta Max Verstappen a far sventolare prima di tutti la bandiera a scacchi. L'olandese mette così a segno il terzo trionfo consecutivo in Belgio. A podio anche l'altra Red Bull di P ...Red Bull pigliatutto conquista i primi due gradini del podio del GP del Belgio. Prima posizione per Verstappen e a seguire Perez e Leclerc ...