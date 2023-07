Governo | Landini | ' manifestazione a Roma il 7 ottobre perché vogliamo strada diversa' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023), 30 lug. (Adnkronos) - "Dopo il congresso della Cgil al quale ha partecipato la premier Giorgia Meloni è successo che non si è avviato nessun confronto vero, a parte una richiesta: la riduzione del cuneo fiscale, che però non la sta facendo come l'abbiamo chiesto noi, ovvero in maniera strutturale,è stato fatto per soli tre mesi e solo per i lavoratori e non coinvolge i pensionati". Lo ha detto Maurizio, segretario della Cgil, in un'intervista al Tg3. "Siamo di fronte a tavoli finti - ha continuato -. Sulle pensioni non c'è nulla, sulla sanità continuano a tagliare, sulla riforma fiscale, in realtà, vogliono andare alla flat tax e stanno aiutando gli evasori fiscali, sulla questione della lotta alla precarietà non sta succedendo nulla, sul salario minimo non lo vogliono fare, sul rinnovo dei contratti pubblici non ...