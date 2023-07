Golpe Niger | manifestanti all’ambasciata francese

(Di domenica 30 luglio 2023) Tentato colpo di Stato in. Il presidente Mohamed Bazoum è stato trattenuto a Niamey, la capitale La condanna dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale (Ecowas) in un comunicato.in: manifestazioniSono molti iche si sono riuniti davanti l’ambasciatain. Secondo una fonte di Le Figaro L'articolo proviene da Il Difforme.

...africana (Ua) che ha concesso ai militari del15 giorni di tempo per 'ritornare immediatamente e incondizionatamente nelle loro caserme e ripristinare l'ordine costituzionale' dopo ildei ...Leggi anchein, ultimatum Unione Africana: "Ritorno all'ordine entro 15 giorni"in, generale Tchiani si autoproclama nuovo leader Chi è il generale Tchiani, temuto capo della ......//www.analisidifesa.it/2023/07/- in -- il - sahel - ci - presenta - il - conto - per - la - guerra - alla - libia - del - 2011/#:~:text=L'Italia%20schiera%20300%20militari,Libia%20e%...

Golpe in Niger, generale Tchiani si autoproclama nuovo leader Adnkronos

(Adnkronos) – “Migliaia” di manifestanti si sono riuniti davanti all’ambasciata francese in Niger, scandendo slogan a sostegno dei golpisti del generale Tchiani contro Parigi e sventolando bandiere ru ...In Niger l'ambasciata francese è stata presa d'assalto da migliaia di manifestanti pro-giunta che protestavano contro la sospensione degli aiuti di Parigi a seguito del colpo di Stato nel Paese. Alcun ...