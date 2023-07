Golpe in Niger | manifestanti davanti all' ambasciata francese | inneggi alla Russia Macron | Se toccate i nostri interessi reagiremo

... e "Abbasso la Francia" denunciando con forza l'ex potenza coloniale francese da cui ilha ... Fatto che per alcuni è stata la ragione del. I vicini e i partner internazionali, tra cui gli ...L'ira di Macron: se toccate gli interessi francesi reagiremo Emmanuel Macron "non tollererĂ alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi" in, si legge in una nota dell'Eliseo nella quale ...Il presidente Emmanuel Macron "non tollererĂ alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi" inÂe la Francia risponderĂ "subito e in modo inflessibile" in caso di attacco ai suoi ...

Niger, in migliaia davanti all'ambasciata francese. I manifestanti pro-golpe urlano: "Viva Putin" Il Riformista

Migliaia di manifestanti pro-giunta si sono radunati stamane davanti all'ambasciata francese a Niamey, la capitale del Niger, dopo che Parigi ha sospeso gli aiuti a seguito del colpo di Stato. Alcuni ...Niger, assalto all’ambasciata francese. Parigi ha sospeso gli aiuti a seguito del golpe. Cori pro Russia e Putin.