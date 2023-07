Golf | Lee Hodges conquista il 3M Open 2023

(Di domenica 30 luglio 2023) Dopo una settimana semplicemente perfetta, va a Leeil 3M: il PGA Tour iscrive un nuovo nome al lotto dei propri vincitori. E stavolta arriva anche il record del percorso, dato che mai nessuno prima di lui, nella breve storia del torneo (che si estende dal 2019) era riuscito a tirar fuori un -24. Secondo il connazionale J.T. Poston, che si tiene la piazza d’onore già sua fin dal sabato e chiude a -17. Che è -20 fino all’ultima buca, in cui infila un incredibile triplo bogey. Viene raggiunto da Kevin Streelman e dal primo non USA del lotto, lo scozzese Martin Laird, che per prendersi il podio s’inventa uno spettacolare eagle alla buca 18.: Céline Boutier nella storia, trionfa in casa all’Evian ChampionshipAlle spalle dei due un’altra coppia, con Dylan Wu e Keith Mitchell che occupano la quinta ...

La leadership e la fuga per la vittoria al The Open Championship di Brian Harman, le rimonte di Sepp Straka, Min Woo e Jason Day. E ancora: la buona prova di Guido Migliozzi, l'eliminazione di Francesco Molinari, l'hole - in - one di ... Continua a leggere - > L'articolo The Open Championship 2: fughe, fumogeni ...Tra i past winner, spazio inoltre all'australiano Min Woo (2021), al sudafricano Brandon Stone (2018), allo spagnolo Rafa Cabrera Bello (2017), allo svedese Alex Noren (2016), all'americano ...

