(Di domenica 30 luglio 2023) GLISkyern ore 21.15 Con Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman. Regia di Clint Eastwood. Produzione USA 1992. Durata. 2 ore e 11 minuti LA TRAMA In un villaggio delalcuni cowboys ubriachi sfregiano una prostituta . Le compagne della disgraziata denunciano il fattaccio allo sceriffo ma costui è propenso a lasciar correre (la bagascia per lui ha avuto quel che si meritava). Le compagne allora di tasca propria mettono una taglia sulla testa dei cowboys. Sul posto arrivano i cacciatori di taglie che lo sceriffo scaccia menandoli selvaggiamente. O addirittura uccidendoli come capita a un bounty killer si colore. Ma uno dei bounty è più tosto degli altri. Resiste a una feroce battuta e torna sul posto cogliendo di sorpresa lo sceriffo e uccidendolo. Uccide anche i cowboys e colla ...

Il 16 gennaio 2023 veniva arrestato uno dei boss mafiosi più celebri e, nonché super latitante tra i più ricercati a livello planetario: Matteo Messina Denaro . ...tra polizia di Stato e...Maelementi inquietanti non sono che all'inizio. La vicenda è costellata di tracce proprie del ... intorbidata dalle oscure presenze che animano le strade di Roma fatta di assassinie ...... realmente esistente, che addestra giovani donne non solo ad esseresoldati ma soprattutto ... Lioness , come dimostrano anchealtri personaggi. Sheridan ha messo in piedi un cast stellare ...

"Gli spietati": cosa accade nel selvaggio West Liberoquotidiano.it

Sulla stampa colombiana si parla di un delitto che ha molti punti di contatto con la rapina, a Medellin, in cui ha perso la vita il trentenne residente a Umbertide: l’ennesima vittima del ’paseo milio ...«Sterminio per fame». Lo riconosce anche il Parlamento italiano: non fu il risultato di cause «naturali» e incidentali la carestia che uccise milioni di ucraini fra il 1932 e il 1933. Fu una delle pag ...