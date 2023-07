“Giulia Stabile non si è fermata con un fan | era insieme a Wax” | ma la ballerina non ci sta e risponde al commento

(Di domenica 30 luglio 2023) “Mi dispiace leggere di aver negato il saluto a qualcuno. Chi mi ha conosciuta sa che mi fermo sempre nonostante ‘gli impegni’ (come magari è successo a Desenzano o come quando sonoad amici), ci tengo a dedicare il ‘giusto’ tempo a tutti voi”. Con queste paroleha risposto a unsocial nel quale si racconta che la, ex Amici di Maria De Filippi e ora volto di Tu si Que Vales, non si sarebbea salutare un fan. “Il mio compagno e il bambino hanno riconosciuto lei e Wax si è messo a ridacchiare facendo finta negando di essere loro. Forse dovrebbero ringraziare chi li riconosce e desidera parlarci perché fra poco non se li filerà nessuno, cosa che accadrà molto presto se sono così cafoni. Danon ce lo aspettavamo”, si ...

Dopo l'ipotesi che vedeva la ballerinacon il ballerino e amico Alessio Cavaliere , ora spunta un nuovo flirt che la vede di nuovo protagonista accanto al cantante Wax , concorrente dell'ultima edizione di Amici di Maria De ...... Umbria, Abruzzo, Friuli Veneziae Trentino Alto Adige. In zona arancione: Valle D'Aosta, ... E a testimoniarlo, purtroppo, è il numero dei decessi in occasione di lavoro, che rimanenegli ...I due ex concorrenti del talent show sono stati avvistati in un noto locale di Milano mentre ballavano in maniera molto complice: i ...

Giulia Stabile e Wax a Como, lei nega il saluto a fan, la ballerina risponde dispiaciuta ai gossip Fanpage.it

Giulia Stabile è finita nuovamente al centro del gossip. Dopo la rottura con Sangiovanni , la ballerina è stata avvistata in diverse occasioni in compagnia di Wax , cantante di ...Per la bella ballerina ultimamente sembra non esserci pace. Tra le varie indiscrezioni arriva ora l’ipotesi di una storia con il cantante, ma non è tutto.