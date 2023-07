Giulia De Lellis | il viaggio in Israele le costa migliaia di follower Lei replica | Sarò più attenta

(Di domenica 30 luglio 2023) IlindiDee del fidanzato, Carlo Beretta, ha scatenato un'ondata di critiche e sdegno ed ètodiall'influencer.Deè tornata in Italia dopo uninche le ha fatto perderedi. L'ex corteggiatrice la scorsa settimana ha condiviso diverse foto dal tour in compagnia del compagno Carlo Gussalli Beretta (vicedirettore dell'azienda di famiglia, produttrice di armi), ma gli scatti hanno suscitato un'ondata di ira e sdegno. Al centro delle infuocate critiche, in particolare, la giornata trascorsa con l'IDF, le forze di difesa israeliane, il party esclusivo nella Grotta di ...

Deè tornata in Italia dopo un viaggio in Israele che le ha fatto perdere migliaia di follower . L'ex corteggiatrice la scorsa settimana ha condiviso diverse foto dal tour in compagnia ......spiaggia dell'ex Pupa Ultimo Aggiornamento 28/07/23 Fotogallery - Veronica Ferraro si sposa! L'influencer ha detto sì a Davide Simonetta Ultimo Aggiornamento 28/07/23 Fotogallery -Dee ...Che tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni non corra buon sangue è cosa nota da tempi non certamente recenti. In questa diatriba adesso si inserisce indirettamente ancheDe, in questi ultimi giorni al centro delle polemiche per una serie di selfie che non sono particolarmente piaciuti all'attento pubblico dei social. Selvaggia Lucarelli difende...

Giulia De Lellis e il fidanzato in Israele, viaggio con polemiche: ecco perché TGCOM

Il viaggio in Israele di Giulia De Lellis e del fidanzato, Carlo Beretta, ha scatenato un'ondata di critiche e sdegno ed è costato migliaia di follower all'influencer.Giulia De Lellis, dopo aver attirato le polemiche dei social per la vacanza in Israele con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, è finalmente tornata a casa. La goccia che ha ...