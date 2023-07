Gioielli | i 10 più belli e di moda

Leggi su vanityfair

(Di domenica 30 luglio 2023) Dopo essere stati avvistati sulle passerelle della Primavera-estate 2023, si sono trasformati in piccoli tormentoni luccicanti. Protagonisti sui social e avvistati al collo e ai polsi di celebrities e it-girl, sono sculture preziose (e molto trendy) perfette per non passare inosservati