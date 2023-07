Giffoni | un’ultima giornata indispensabile

(Di domenica 30 luglio 2023) Nell’ultimadel festival premiati i vincitori del concorso 2023 Durante questi giorni passati al festival si è molto discusso del tema dell’edizione, Indispensabili. Gli ospiti, così come i ragazzi, hanno cercato di capire a cosa loro non possono rinunciare. Tante sono state le risposte, più tra tutte il cinema. L’idea del tema nasce da una frase di François Truffaut, che ogni giffoner conosce a memoria: Di tutti i festival di cinema quello diè il più necessario.è davvero. È un luogo di incontro che per nove giorni d’estate si trasforma una piccola cittadina nel fulcro del cinema internazionale. È necessario perché è dedicato ai giovani, che rappresentano la voce di diverse generazioni. 6500 i giurati che hanno partecipato quest’anno. E sono proprio loro ad aver ...

La notizia dell'ora riguarda uno degli attori della fortunata fiction Rai, ...nelle sue storie Instagram ha postato'immagine ... alFilm Festival , l'attore ha confermato la sua ...... L'volta che siamo stati bambini , presentato proprio a ... presentato proprio a, sul quale Cesari rivela "È stata una ...che era al suo debutto dietro la macchina da presa e per me in...... Eugenia Roccella , duranteintervento alFilm ... "È una scelta estrema, ma è prima di tuttodiritto di libertà di cui ...in Italia "perché i diritti civili non si toccano e l'...