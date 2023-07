(Di domenica 30 luglio 2023) Nell’del festival premiati i vincitori del concorso 2023 Durante questi giorni passati al festival si è molto discusso del tema dell’edizione, Indispensabili. Gli ospiti, così come i ragazzi, hanno cercato di capire a cosa loro non possono rinunciare. Tante sono state le risposte, più tra tutte il cinema. L’idea del tema nasce da una frase di François Truffaut, che ogni giffoner conosce a memoria: Di tutti i festival di cinema quello diè il più necessario.è davvero. È un luogo di incontro che per nove giorni d’estate si trasforma una piccola cittadina nel fulcro del cinema internazionale. È necessario perché è dedicato ai giovani, che rappresentano la voce di diverse generazioni. 6500 i giurati che hanno partecipato quest’anno. E sono proprio ...

... a partire dalle ore 20:00, potrete trovare la combinazione vincente dell'estrazione ... Carletto festeggia i suoi 25 anni a29 Luglio Zon.it è una testata giornalistica on - line. ...La notizia dell'ora riguarda uno degli attori della fortunata fiction Rai, Mare Fuori. Si tratta di Artem ... A oggi il suo personaggio è uno dei più amati della serie e recentemente, al...... L'volta che siamo stati bambini , presentato proprio a, sul quale Cesari rivela "È stata una prima volta per tutti. Per Bisio che era al suo debutto dietro la macchina da presa e per ...

Giffoni: un ultima giornata indispensabile Punto! Il web magazine

Stash ha parlato al Giffoni Film festival del successo di Italodisco, canzone che segna un prima e un dopo nella loro carriera ...(Adnkronos) – Il film ‘Il più bel secolo della mia vita’ con Sergio Castellitto, Valerio Lundini, Carla Signoris e il brano portante di Brunori Sas vince nella sezione Generator+18 la 53esima edizione ...