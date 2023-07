Giffoni | Antonio Albanese presenta “100 domeniche” e “Un mondo a parte”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 30 luglio 2023) Tra i volti che hanno presoalFilm Festival 2023 c’è stato anche, che hato i film in arrivo. Debutteranno prossimamente nelle sale il drammatico 100e Un, atteso per febbraio 2024. Ecco cosa ha rivelato.ospite delFilm Festival è stato accolto dai giovani giurati con standing ovation ed entusiasmo e, tra racconti di vita umana e professionale, non risparmia riflessioni più profonde soffermandosi su uno dei personaggi più amati della sua carriera, ovvero Cetto La Qualunque. Proprio in occasione del Festival nostrano, non ha risparmiato i giffoners dalla sua tagliente ironia....