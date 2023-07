GdS – Psg ko col Cerezo Osaka in Giappone

Leggi su justcalcio

(Di domenica 30 luglio 2023) 2023-07-28 14:36:12 L’autorevole GdS: I parigini sconfitti 3-2 dal. Neymar a riposo, l’azzurro ha giocato i secondi 45?, segno che la trattativa per il passaggio all’Al Hilal non è ancora conclusa Alessandro Grandesso 28 luglio – parigi Al di là del risultato, l’amichevole di oggi inpoteva dare qualche indicazione di mercato e prospettiva, per il Psg. A cominciare dalla scelta di Luis Enrique di lasciare di nuovo in panchina al fischio d’inizio, Marco Verratti, corteggiato dall’Al Hilal. Il centrocampista potrebbe lasciare Parigi nei prossimi giorni, ma è entrato nella ripresa, prendendosi la fascia di capitano. Poi c’era da valutare anche lo stato di forma di Neymar, ormai l’ultima star del club dell’emiro del Qatar che dopo essersi separato da Messi, ha lasciato a casa Mbappé, reo di ...