GdS – Kane-Bayern | vicini all’ora X | Gazzetta it

Leggi su justcalcio

(Di domenica 30 luglio 2023) 2023-07-28 09:46:34 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della GdS: I dirigenti bavaresi nella City per chiudere l’affare. Tra domanda e offerta resta una decina di milioni di differenza Iacopo Iandiorio 28 luglio – MILANO Oggi dovrebbe essere il D Day per Harry, l’attaccante principe del Tottenham e dei Tre Leoni inglesi. E non perché compie 30 anni. Ma per quello che si augurano a Monaco di Baviera. Secondo la stampa inglese oggi a Londra sbarcano il d.t. dei bavaresi Marco Neppe, rientrato dalla tournée asiatica – domani ilgioca a Tokyo col Kawasaki Frontale e il 2 agosto a Singapore col Liverpool – e l’ex capo delle finanze del club Jan-Christian Dreesen, promosso a.d. dopo il licenziamento di Oliver Kahn, che in Oriente invece non c’è andato proprio per lavorare all’ “affare”. In programma ...