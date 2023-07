Gattuso svela finalmente il motivo | «Ecco perchè ho lasciato il Valencia»

(Di domenica 30 luglio 2023) Rinotorna a parlare della sua avventura alildella separazione dal club Intervistato da El Chiringuito, Rinoè tornato a parlare del suo addio al. LE PAROLE – «Lim deve prendere una decisione. Ilè un club storico e merita di più. Non mi sono sentito ingannato, ma quando abbiamo iniziato la stagione sono andati via Soler e Guedes negli ultimi giorni del mercato… La società sapeva che a gennaio avremmo dovuto comprare 2-3 giocatori, invece non è arrivato nessuno. Quando ho visto che al 30 di gennaio non succedeva quello che avevamo concordato, ho preso la decisione di andarmene».

