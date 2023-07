Gattuso | “Peter Lim deve prendere una decisione | il Valencia merita di più”

Commenta per primo Gennarorompe il silenzio e spiega l'addio al Valencia alla fine del mercato invernale della scorsa ...LIM - 'Deve deve prendere una decisione. Il Valencia è un club ...Del rapporto conLim e dell'impegno di"Non volevo che la gente pensasse che stavo allenando il Valencia perché ero un amico diLim. Sono un professionista, sono uno a cui piace ...... divenuta ancora più celebre quandoWeir ne fece il riferimento principale nel suo 'Attimo ... con la vittoria storica sul Milan difirmata da Pietro Iemmello . Ora il Benevento è pronto a ...

Gattuso: "Peter Lim deve prendere una decisione sul futuro del club ... TUTTO mercato WEB

L'ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, intervistato dal programma spagnolo 'El Chiringuito de Jugones', ha ripercorso la sua avventura al Valencia della stagione appena ...Gennaro Gattuso è pronto a tornare in panchina per allenare un nuovo club dopo le ultime esperienze che non sono state del tutto fortunate. Ora arriva lo sfogo dell'allenatore riguardo quello che è ac ...