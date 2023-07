Gattuso | “Il Milan è casa mia | è stato un vero privilegio per me”

Commenta per primo Gennarorompe il silenzio e spiega l'addio al Valencia alla fine del mercato invernale della scorsa ...- 'Se Valencia è casa di Baraja, ilè casa mia. Ho avuto la ...Sul momento attuale che sta vivendo il club,ha detto: ' Capisco che non sia possibile ... Casa mia invece è il. Ho trascorso lì 14 anni da calciatore e 2 da allenatore, sono stato ...Gennaro(LaPresse)L'apporto dell'exal centrocampo è sempre stato fondamentale; giocatore dinamico, dotato di grande corsa e ottima resistenza fisica, era molto abile nei contrasti. In ...

Gattuso torna a parlare: "Milan sempre casa mia. Ecco perché ho lasciato il Valencia" - Sportmediaset Sport Mediaset

Torna a parlare Gennaro Gattuso, tecnico che nel 2021 sarebbe dovuto essere il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex calciatore del Milan, ai microfoni di El Chiringuito de Jugones, ...Rino Gattuso ha fatto parte della storia del Milan, prima da calciatore poi da allenatore, in una sua recente dichiarazione non ha dimenticato di certo i colori rossoneri.