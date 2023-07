Garante anti fake news | una mazzata alla libertà di stampa

(Di domenica 30 luglio 2023) La notizia è di giovedì scorso, 27 luglio, ma solo ora i giornalisti si sono accorti della sua esiziale importanza. Il governo, con un decreto del sottosegretario Alberto Barachini, di Forza Italia, che riforma i criteri per i quali le agenzie dipossano essere considerate primarie, cioè finanziate dallo Stato, ha deciso che un “dell’informazioneindipendente” (indipendente da chi non si sa) dovrà essere presente in ogni agenzia di. Tutti i lettori sognano di leggere sui giornali soltanto notizie vere, verissime, certificate da un’autorità superiore, magari dal Padreterno. Ma né oggi né mai è stato così. I giornali non pubblicano la verità garta dallo Spirito Santo, pubblicano doverosamente ciò che riescono a sapere di tutto ...

Il Decreto, che in sede di conversione in legge è stato modificato con un testo più 'morbido' per la protesta dei benzinai, rafforza anche i poteri delper la sorveglianza dei prezzi e ......sulla Gazzetta Ufficiale il 24 luglio e attiva dall'8 agosto " anche nota come leggepezzotto "...legge 93/2023 per combattere la pirateria digitale La legge affida all' Agcom (l'Autorità......dei prezzi dei voli aerei Se per i beni di largo consumo e prima necessità ci sarà il bollino-... E mentre ilper la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, ha ultimamente sottolineato le ...

Si prepara a debuttare il nuovo bollino anti-inflazione come misura di tutela per i consumatori: cosa prevede, su cosa si applica e da quando ...