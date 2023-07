Galleria Umberto di Napoli | ok della Soprintendenza ai lucchetti

... via Duomo, via Nuova Marina, via Porta di Massa, c.soI. Ai Quartieri Spagnoli l'area del ... via Calabritto, via Morelli, via Riviera di Chiaia sino all'imbocco delladi Piedigrotta. ...... che scioccherà completamente il proprietario diMilano Moda. " La contessa non ha mai condiviso con lui questa cosa, che è una cosa grossa. Il segreto di Adelaide lasceràcon l'......Guarnieri (Roberto Farnesi), Tancredi di Sant'Erasmo (Flavio Parenti) e sua moglie Matilde (Chiara Baschetti) hanno lanciato il nuovo magazzino di lussoModa Milano e Conti, con l'...

Napoli: lucchetti alla Galleria Umberto, ok della Soprintendenza ilmattino.it

Due grandi cancellate e fine della storia. La Sovrintendenza è pronta a dare l’ok, mercoledì il tavolo per definire gli ultimi particolari, poi a settembre la conferenza ...È sempre più ingolfata da transenne e dissesti, la Galleria Principe. La carreggiata di via Pessina, negli ultimi giorni, è stata ulteriormente ristretta. E nastri ...