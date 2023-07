Galatasaray | comunicate le cifre per Icardi dal PSG

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 luglio 2023) Ilha ufficializzato ledi Maurodal PSG. Tutti i dettagli sull’attaccante ex Inter Di seguito il comunicato delsu Mauro. COMUNICATO – È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Mauro EmanuelRivero e il suo club SAS Paris Saint Germain Football sul trasferimento del giocatore. Di conseguenza, all’ex club del calciatore verrà versata una commissione di trasferimento di 10.000.000 di euro, in rate ripartite su 4 stagioni. Con il giocatore è stato raggiunto un accordo per 3 stagioni a partire dalla stagione 2023-2024, e per ogni stagione sportiva verrà corrisposto un canone stagionale netto di 6.000.000 di euro.