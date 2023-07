Gaffe clamorosa in TV | Napoli ‘storpiato’ in diretta | “Rac Mani | Osticard…” – FOTO

Leggi su napolipiu

domenica 30 luglio 2023

Una TV turca ha seguito l'amichevole tra Napoli e Hatayspor, 'storpiando' i giocatori della formazione partenopea. Una TV turca ha seguito in diretta l'amichevole internazionale andata in scena ieri a Castel di Sangro tra Napoli e Hatayspor, non senza clamorosi errori. L'emittente straniera ha infatti presentato una grafica della formazione partenopea che ha destato notevole curiosità per via degli errori contenuti al suo interno riguardanti i nomi dei calciatori del Napoli. Rrahmani è stato storpiato in "Rac", Ostigard in "Osticard", mentre Zielinski ha perso una "n" al centro del suo nome e Osimhen ha visto la "h" finale del suo cognome scomparire. Addirittura, Kvaratskhelia è stato semplificato in "Kvara". Errori evidente risultati particolarmente sorprendenti considerando ...