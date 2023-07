Gaeta Ex Avir | in consiglio comunale il debito fuori bilancio dopo decreto ingiuntivo di una ditta edile

Leggi su temporeale.info

(Di domenica 30 luglio 2023)– I debiti, come gli esami, non finiscono mai neanche per il comune di. Il, convocato per lunedì pomeriggio alle ore 16, riserverà metà del suo ordine del giorno – gli argomenti sono 15, il più importante dei quali riguarda l’approvazione dell’assestamento generale die la salvaguardia degli L'articolo Temporeale Quotidiano.